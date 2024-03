Centinaia di standisti e un ricco programma di eventi: partito il countdown per la Fiera Campionaria del Mediterraneo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ iniziato il countdown e fervono i preparativi. E’ già quasi tutto pronto. Manca poco più di un mese e la 69° Fiera Campionaria del Mediterraneo riaprirà i battenti nella sua originaria sede storica. La fiera, organizzata da Mediexpo, con il patrocinio della Regione Siciliana, sarà inaugurata sabato 20 aprile e rimarrà aperta al pubblico fino al 5 maggio 2024. Centinaia di standisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero sono pronti ad accogliere i tanti visitatori, con i loro prodotti e servizi di qualità, all’interno dei padiglioni. Saranno presenti tutte le tipologie merceologiche e largo spazio sarà dato all’artigianato e al mondo del volontariato. In allestimento anche l’immancabile area food, quest’anno più ampia e attrezzata.

Pronto anche il programma degli eventi collaterali che si terranno all’interno della Fiera Campionaria, con la direzione artistica di Sasà Taibi di Rta, anche quest’anno media partnership esclusiva. Tanti i momenti di intrattenimento, spettacoli gratuiti nelle ore pomeridiane e serali. Sfilate di moda a cura di Giuseppe Messina Managment. Tra gli artisti i “I 4 Gusti”, “I Respinti” e tanti altri volti noti della comicità siciliana. A grande richiesta, ci saranno anche “I quaranta che ballano 90” con una serata che farà riassaporare il gusto di divertirsi come si faceva in quei meravigliosi, nostalgici anni ’90 facendo ballare tutti sotto le stelle. Tanto spazio ancora alla musica live, con il concorso “Mediterraneo Cover Band Festival”.

Una rassegna, come nelle passate edizioni, con le migliori cover band siciliane, sul palco centrale della Fiera e in diretta su Rta. Il 5 maggio sarà decretata la band vincitrice. E tante altre novità sono in programma per la 69° Fiera Campionaria del Mediterraneo. (Per info Mediexpo tel. 3315895050 – 0923.1963834 email info@mediexpo.it).