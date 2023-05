Giornata della sicurezza stradale: la Regione avvia un censimento sulle strade più pericolose

Guida sicura in strade sicure. E' il senso delle iniziative annunciate da Alessandro Aricò, assessore regionale alla Mobilità, in occasione della Giornata europea della sicurezza stradale che ricorre oggi, sabato 6 maggio: un censimento per individuare le strade siciliane più a rischio incidenti, una campagna di sensibilizzazione con cortometraggi e “ambasciatori della sicurezza stradale” e, sul versante tecnico-infrastrutturale, ancora più attenzione su questo tema nei progetti di manutenzione e in quelli di realizzazione di nuove strade in Sicilia.

"Gli incidenti stradali purtroppo continuano a essere un'emergenza e sono la prima causa di morte tra i 15 e i 29 anni - afferma Aricò -. Dobbiamo ribadire che semplici accorgimenti possono salvare tante vite. Avvieremo un censimento sulle strade più pericolose e ci confronteremo con le altre istituzioni, le forze dell’ordine e le scuole per concertare misure che possano ridurre al minimo morti e feriti nelle strade. Insieme all'assessorato al Turismo, allo sport e allo spettacolo, guidato da Elvira Amata, lanceremo un concorso per la realizzazione di cortometraggi sulla sicurezza stradale, proiettando i migliori nei festival e in genere negli eventi promossi dalla Regione. Nomineremo anche gli “ambasciatori della sicurezza stradale”, per rilanciare nelle scuole il messaggio relativo alla guida prudente. Guida sicura in strade sicure, dicevamo: proprio per questo negli interventi relativi alle strade siciliane di nostra competenza - sia nel caso di manutenzioni che di nuove realizzazioni - potenzieremo ulteriormente le misure per garantire il raggiungimento di questo importante obiettivo che avrà massima priorità".