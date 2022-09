Al via anche a Palermo il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Venerdì prenderà il via anche a Palermo l’edizione 2022 del "censimento permanente della popolazione e delle abitazioni", che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie. Nel 2022 le famiglie che parteciperanno al censimento sono un milione 326.995 in 2.531 comuni sull’intero territorio nazionale. Nel capoluogo siciliano, in particolare, le famiglie coinvolte saranno complessivamente circa 8.200 su un totale di oltre 260.000.

"Il censimento - si legge in una nota del Comune - permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi".