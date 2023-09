Al via lunedì il censimento dell'Istat, 7.300 le famiglie coinvolte a Palermo: tutto quello che c'è da sapere

Al via lunedì l'edizione 2023 del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell'Istat. A condurlo sarà l'ufficio di censimento dell'amministrazione comunale, con il supporto di circa 70 rilevatori statistici. A Palermo saranno circa 7.300 le famiglie coinvolte su un totale di 260 mila.

Il censimento quindi riguarderà solo una parte delle famiglie che abitualmente vivono in città. L'obiettivo delle rilevazioni statistiche è quello di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia: a livello nazionale, regionale e locale; di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Da lunedì 2 ottobre al 16 ottobre le persone coinvolte in questa rilevazione verranno avvisate dell’avvio del centimento attraverso una locandina affissa su androni, cortili dei palazzi, abitazioni e una lettera firmata dal presidente dell’Istat distribuita dai rilevatori. Dal 17 ottobre al 22 novembre le persone vengono contattate dal rilevatore incaricato che procederà all’intervista con l’ausilio di un tablet.

La rilevazione da lista prevede che le famiglie coinvolte ricevano per posta una lettera ufficiale e un pieghevole informativo. La lettera fornisce le credenziali di accesso al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza e chiarimenti. Il pieghevole contiene informazioni utili sul Censimento. Dal 2 ottobre all’11 dicembre le famiglie campione della rilevazione da lista possono compilare il questionario online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta.

In alternativa, possono recarsi presso uno dei centri comunali di rilevazione - vicolo Palagonia all’Alloro, 12 - viale Lazio, 119/A - via Giusti, 36 - che rimarranno attivi fino al 22 dicembre. A partire dal 7 novembre fino al 22 dicembre le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario potranno essere contattate da un rilevatore incaricato dal Comune, che procederà all’intervista con l’ausilio di un tablet. La partecipazione al censimento è un obbligo di legge.