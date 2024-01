Parte il censimento degli impianti pubblicitari, il Comune vuol stanare gli abusivi

Il Comune ha affidato il servizio di censimento e georeferenziazione degli impianti pubblicitari. Una mossa che consentirà all'amministrazione di sanzionare gli abusivi. "Dopo decenni di confusione amministrativa e mancata trasparenza - dichiara l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti - avremo una reportistica dettagliata di tutti gli impianti pubblicitari della nostra città. Verrà aggiornato il censimento obsoleto del 2011, effettuato su quanto comunicato dagli operatori economici esistenti. In questo modo verranno dismessi tutti gli impianti abusivi e non conformi al codice della strada e al codice dei beni culturali. Potremo garantire alle casse comunali un gettito coerente con l'utilizzo del nostro territorio".

Per Forzinetti si tratta di "una scelta importante e coraggiosa, condivisa con il sindaco Roberto Lagalla che, attraverso un prelievo dal fondo di riserva, ha permesso il finanziamento di questo importante servizio che verrà espletato entro il 2024". L'assessore aggiunge: "Risolveremo anche un importante elemento di controversia presente negli ultimi ricorsi presentati dagli operatori economici. Il bando emanato dalla scorsa amministrazione, infatti, indicava soltanto una superficie massima utilizzabile per ogni lotto assegnato. Tale pratica, infatti, risultava poco chiara e attuabile da parte degli operatori. Con l'approvazione dell'ultimo regolamento Cup abbiamo eliminato un ulteriore elemento di controversia inerente alla legge 160/2019 che, infatti, a differenza del precedente regolamento comunale, prevede l'esenzione per l'occupazione del suolo pubblico degli impianti pubblicitari presenti in città. Tutto questo ha reso fino ad oggi non percorribile la strada per l'assegnazione tramite evidenza pubblica degli spazi pubblicitari presenti in città. Un settore delicato e fino ad oggi poco regolamentato che ha causato un incontrollabile sfruttamento del nostro territorio".

Con il nuovo servizio di geolocalizzazione degli impianti pubblicitari l'amministrazione mira anche a recuperare le somme evase fino a questo momento e a snellire le procedure amministrative. "Puntiamo, inoltre, a creare impianti pubblicitari intelligenti di nuova generazione, che potranno dare importanti informazioni e servizi attraverso le nuove tecnologie disponibili (wifi, controllo del traffico, controllo del territorio ecc.)", conclude Forzinetti.