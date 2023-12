Alla mensa dei Cappuccini cena di Natale per 150 fratelli senzatetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’associazione Cristo nei poveri come ogni anno organizza la cena di Natale per 150 fratelli senza fissa dimora. L'appuntamento alla mensa dei Cappuccini in via Cipressi 233 alle ore 19. "E anche quest’anno - afferma il presidente Vincenzo Raccampo, consigliere della settima circoscrizione - grazie alla collaborazione con i tanti commercianti che ci donano i viveri e la mensa dei cappuccini che ci ospita, possiamo realizzare ciò che per noi è la nostra missione. Ringrazia principalmente tutti i volontari che ogni sera sacrificano tempo e famiglia per uscire in strada a donare un pasto caldo per qualche fratello che non è a conoscenza dell'iniziativa".