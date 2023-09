Celiaci, ritardi nei pagamenti dei buoni: il Pd presenta interrogazione all’Ars

“Chiediamo al presidente della Regione siciliana e all’assessore alla Salute del perché del ritardo nei pagamenti e cosa intenda fare per definire una volta e per tutte il pagamento degli arretrati; si chiede altresì quale sia l’indirizzo in merito alla realizzazione del buono digitale che sicuramente non produrrebbe i ritardi che da anni avvengono nel pagamento del dovuto agli esercizi che forniscono i celiaci”. Sono queste le richieste fatte al governo regionale dall’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana, attraverso un’interrogazione di cui è prima firmataria e sottoscritta da tutti i deputati del gruppo parlamentare.

“Da gennaio di quest’anno – si legge nell’interrogazione – i negozi che forniscono prodotti celiaci, aspettano i rimborsi da parte dell’Asp di Palermo e che nonostante tutto, ad oggi, i negozi autorizzati alla vendita continuano a fornire i prodotti necessari ai soggetti che ne fanno richiesta”.

“L’Associazione Celiachia – continua il documento – ha manifestato, la necessità di avviare le procedure per arrivare al buono digitale che semplifica la vita dei pazienti celiaci che non sono più costretti ad utilizzare il buono in un unico esercizio ma possono acquistare in ogni canale distributivo (farmacia, grande distribuzione, negozi specializzati) anche un solo alimento in base a preferenza e convenienza, risparmiando”.

“Inoltre – conclude l’atto – si avrebbe un controllo della spesa ed una rendicontazione da parte degli esercizi competenti alle aziende sanitarie con una contestuale trasparenza; in prospettiva la digitalizzazione faciliterebbe l’accesso alla terapia anche fuori dalla Sicilia, obiettivo che andrebbe incoraggiato attraverso un serio rapporto con le altre Regioni che hanno attivato il servizio”.