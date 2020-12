Alberto Celestri ed Elisa Inglima eletti presidente e vice presidente dirigenti scuola per Palermo e provincia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è tenuto, martedì 1 dicembre 2020, in modalità video conferenza, il congresso provinciale di dirigenti scuola Di.S.Conf (Associazione professionale-sindacale di Dirigenti Area Istruzione e Ricerca). Unico sindacato in Italia ad accogliere come soci esclusivamente i Dirigenti scolastici, DI.s.conf ha registrato - in Sicilia - una crescita esponenziale. Nel 2020 ha raddoppiato i suoi iscritti e acquisito una quota significativa di consensi all’interno dell’area dei dirigenti scolastici. Il Congresso si è riunito per individuare ed eleggere il Presidente ed il Vice Presidente per Palermo e provincia. Ha partecipato ai lavori il Presidente Regionale di Dirigentiscuola, Dott.ssa Maria Catena Trovato, che ha augurato un confronto utile su temi di attualità e di grande importanza per il mondo della dirigenza scolastica, soprattutto per il territorio provinciale.

Ospite d’onore del congresso, il Presidente nazionale di Dirigentiscuola, Dott. Attilio Fratta, il quale, prima di entrare nel vivo delle fasi previste dal Congresso provinciale, è intervenuto con un'ampia disamina delle situazioni critiche che affliggono il mondo della dirigenza scolastica. Il Presidente nazionale ha terminato il suo intervento manifestando la volontà di permanere per tutta la durata dell’attività congressuale proprio per complimentarsi ed augurare un proficuo lavoro agli eletti. Presenti un nutrito gruppo di soci, si è poi entrati nel vivo di quanto previsto dallo Statuto.

Dopo le operazioni di rito ed individuate tutte le figure necessarie per le formalità, non è stato necessario procedere ad elezione a scrutinio segreto. Sono infatti stati eletti per acclamazione il Dott. Alberto Celestri, dirigente scolastico in servizio presso l’Istituto superiore di 2° grado Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono, e la Dott.ssa Elisa Inglima, dirigente scolastico presso l’IC Beato Don Pino Puglisi di Villafrati. Ringraziamenti da parte dei neoeletti sono andati al Presidente nazionale Attilio Fratta e al Presidente Regionale Maria Catena Trovato per la passione e l’impegno profusi quotidianamente nei confronti della categoria, nonché a tutti i soci per le dimostrazioni di affetto e stima ricevute durante tutte le fasi del congresso.

