Gli 880 anni della "Martorana", al via le celebrazioni: a luglio sarà esposta la più antica icona di Santa Rosalia

Con la solenne divina liturgia di stamattina alla Cappella Palatina sono iniziate le celebrazioni per gli 880 anni della fondazione della chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, la "Martorana". Ne dà notizia l'archimandrita papas Antonino Paratore, parroco della Martorana

La divina liturgia è stata presieduta dall'arcivescovo Giorgio Demetrio Gallaro, amministratore apostolico dell'Eparchia di Piana degli Albanesi ed è stata concelebrata da monsignor Michele Polizzi, parroco della Cappella Palatina, e dall'archimandrita Paratore. Erano presenti il ciantro della Cappella Palatina, monsignor Giuseppe Randazzo e il capitolo palatino. In rappresentanza del prefetto ha partecipato la dottoressa Maria Baratta, viceprefetto capo di gabinetto.

Le manifestazioni continueranno presso la chiesa della Martorana dove è stata esposta la copia del diploma greco-arabo del 1143 relativo alla fondazione della Chiesa da parte di Giorgio d'Antiochia. Domenica 21 maggio alle 10 verrà celebrato un solenne pontificale dall'Arcivescovo Giorgio Demetrio Gallaro per ricordare questo anniversario. Venerdì 9 giugno, la chiesa rimarrà gratuitamente aperta fino a mezzanotte per la "notte bianca" patrocinata dal pontificio Consiglio per la Cultura, la "Lunga Notte delle Chiese".

A luglio, nella settimana del Festino di Santa Rosalia, verrà esposta al culto la copia della "Tabula Marturanensis" la più antica icona che raffigura la patrona di Palermo. Nei prossimi mesi saranno inoltre previsti concerti, mostre, esposizioni e un seminario in collaborazione con l'Istituto siciliano di studi bizantini "Bruno Lavagnini".