Ceipes e Unipa: a Palermo il secondo evento per l'inclusione socioeconomica delle donne cittadine dei paesi terzi

Il progetto Enfem - Female TCNs Integration in Local Communities through Employability and Entrepreneurship Local Oriented Strategies, finanziato dal fondo Amif (Asylum, Migration and Integration Fund) dell'Unione Europea, mira a sostenere - tramite la collaborazione di 12 paesi partner internazionali - l'inclusione socio-economica delle donne cittadine di Paesi terzi. Il 10 maggio, come partner italiano, il Ceipes - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo, ha organizzato l'evento di promozione locale del progetto presso la facoltà di Scienze Politiche in via Maqueda.

L'incontro, nato dalla collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, è stato un'occasione per far conoscere agli stakeholder locali, regionali e nazionali i risultati raggiunti dal Consorzio, per promuovere i materiali sviluppati e la possibile cooperazione e partecipazione degli attori locali alle attività del progetto. I risultati, prodotti dal progetto, sono stati presentati ad un pubblico di trenta persone: rappresentanti di ong, stakeholder e istituzioni locali, che hanno potuto consultare la piattaforma sviluppata contenente il corso di formazione per donne migranti ed uno per attori locali. Il Ceipes ha poi illustrato quali saranno le prossime attività che organizzerà a livello locale per favorire l'accesso diretto delle donne migranti al mercato del lavoro. L'evento si è concluso con un proficuo dibattito sulle problematiche dei migranti a livello locale e sulle possibili strategie per sostenerli in un processo di inclusione sostenibile. Per rimanere aggiornati sul progetto e conoscere meglio le attività portate avanti dal consorzio, è possibile seguire le pagine social e visitare il sito internet ufficiale.