Ceipes, chiuso il progetto E-Crafts: "Col riciclo creativo abbiamo promosso l'apprendimento per gli adulti"

Il Consorzio del progetto Erasmus+ "E-Crafts", composto da Ceipes (Italia), Rosto Solidario (Portogallo) e Aspaym Castilla y Leon (Spagna), è lieto di annunciare i risultati del progetto che termina oggi. "E-Crafts" si focalizza sull'istruzione e la formazione degli adulti con minori opportunità, per aiutarli a sviluppare nuove competenze sulla sostenibilità attraverso le tecniche artigianali basati sul riciclo creativo.

L'ottima collaborazione tra i partner ha contribuito a migliorare la qualità complessiva del lavoro sul progetto, la comunicazione e l'impatto del consorzio sulle corrispettive comunità locali. L'esperienza dei partner sulle tematiche del progetto ha portato a dei risultati più che soddisfacenti, tra cui: - un manuale con le linee guida metodologiche per l'educazione degli adulti basato su laboratori di "upcycling" - un kit di strumenti con video tutorial educativi, disponibile sulla piattaforma online del progetto - un piano di sostenibilità per le molteplici parti interessate e coinvolte che apre l'opportunità per ulteriori sviluppi.

Tutte le risorse prodotte sono consultabili sul sito del progetto, all'indirizzo: www.ecrafts.infoproject.eu. Per il Ceipes è stato davvero importante il sostegno e la partecipazione della comunità locale, di coloro che hanno partecipato ai laboratori e degli artigiani che hanno aiutato a sviluppare la parte formativa e le tecniche mostrate durante i laboratori. Con l'evento finale italiano, svolto il 22 febbraio presso la sede del Ceipes in via Francesco Maria Alias 20, partecipanti e adulti interessati hanno avuto l'occasione per conoscere alcuni artigiani locali attraverso esposizioni temporanee, durante un'intera giornata di scambi proficui che hanno aiutato tutti a conoscere meglio i temi e le potenzialità dell'artigianato creativo e sostenibile.

