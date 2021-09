Dalla Cei oltre 600 mila euro per il restauro di due chiese nel Palermitano

I fondi serviranno al recupero della chiesa di S. Rosalia a Campofelice e della Santa Natività di Maria di Castelbuono, rientrano nell'ambito degli interventi per gli edifici di culto costruiti da più di 20 anni

La Cei ha concesso finanziamenti pari a oltre seicentomila euro per il restauro di due chiese della provincia di Palermo: quella di Santa Rosalia a Campofelice di Roccella e quella della Santa Natività di Maria Vergine di Castelbuono.

Il via libera all'erogazione dei fondi, chiesti dal vescovo di Cefalù, è arrivato dall'ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto e rientrano tra i contributi concessi dalla Cei nell'ambito degli interventi per gli edifici di culto costruiti da più di 20 anni.

In particolare, a Campofelice è stato assegnato un contributo complessivo di 272.423 euro, a fronte di un progetto che prevede una spesa di 389.176 euro. Grazie al secondo contributo assegnato a Castelbuono pari a 342.600 euro, a fronte di una spesa di 489.429 euro, sarà invece possibile procedere alla manutenzione straordinaria e rifacimento delle coperture e al restauro dei prospetti della Chiesa della Santa Natività di Maria Vergine.