Cefalù, parte il servizio di scuolabus gratuito per i bambini

A Cefalù è partito il servizio di scuolabus gratuito per i bambini che frequentano scuola dell’infanzia e scuola primaria. L’amministrazione comunale ha infatti completato l’iter che oggi ha visto il classico mezzo giallo fare da spola tra la casa degli scolari della città e la loro scuola. Un servizio, da oggi attivo, che ha richiesto un lungo iter burocratico che oggi trova il suo completamento.

Il settore Servizi scolastici ha provveduto a contattare tutte le famiglie interessate e il servizio è partito con un mezzo nuovo ed efficiente che non aveva ancora visto luce in città. L’unico trasporto per gli studenti era infatti quello, affidato in esterna, di collegamento con la frazione di Sant’Ambrogio.

Il bus sarà dotato anche di un defibrillatore donato da un cittadino cefaludese che si è salvato proprio grazie ad uno dei preziosi strumenti medici presenti in città, una volta individuati i soggetti cui far fare il corso specifico di soccorso.

A bordo del mezzo, oltre all’autista, sale anche un’educatrice e altro personale si occupa di accompagnare i bambini dalla fermata all’interno dei plessi scolastici.

“Il classico scuolabus giallo, simbolo dell’immaginario degli studenti, arriva per la prima volta a Cefalù - afferma l’assessore all’Istruzione Vincenzo Garbo -. Grazie ad un bando di finanziamento vinto dall’amministrazione comunale siamo riusciti ad acquistare il mezzo e a rendere dunque attivo un servizio che porterà grandi benefici alle famiglie nell’immediato futuro”.

“L’attenzione verso le famiglie parte anche da quei servizi che ne allentano il carico genitoriale - ha aggiunto il sindaco Rosario Lapunzina - siamo felici che anche lo scuolabus abbia acceso i motori in città”.