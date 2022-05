Cefalù, nuovo parcheggio da 340 posti per turisti e residenti: approvato lo schema per il bando

La giunta comunale di Cefalù ha approvato lo schema di bando e il disciplinare di gara relativi alla progettazione e alla esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio nell’area "dietro Castello" che ospiterà un’area di sosta da 340 posti e 16 stalli per autobus e l’accoglimento dell’area mercatale settimanale. Il progetto e la sua realizzazione sono gestiti attraverso la procedura di project financing, la cui gara verrà espletata attraverso l’Urega, ovvero l’Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, che provvederà alla pubblicazione del bando.



Il progetto per la realizzazione del parcheggio "dietro Castello" era stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Cefalù per il triennio 2021/2023. ??"L’area del parcheggio è strategica per il potenziamento dei servizi turistici a Cefalù - ha affermato il sindaco Rosario Lapunzina -. Auto e pullman avranno così una nuova area in cui poter sostare senza interferire con la bellezza del centro storico".