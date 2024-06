A Cefalù una nuova sezione di asilo nido grazie ai fondi Pnrr

Cefalù avrà una nuova sezione scolastica destinata a quarantadue bambini di età compresa fra zero e tre anni. La classe di asilo nido potrà essere realizzata grazie ai fondi del Pnrr.

Le graduatorie del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal titolo “La scuola per l’Italia di domani” del ministero dell’Istruzione e del Merito sono state pubblicate e hanno assegnato alla Città un finanziamento di 840 mila euro.

Le somme sono finalizzate al restauro e alla riqualificazione dell’edificio scolastico Borsellino, al fine dell’accoglimento di quarantadue bambini di età compresa fra zero e tre anni. “Questo risultato – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Tania Culotta – conferma l’attenzione dell’amministrazione verso il reperimento di fondi per nuovi progetti. La soddisfazione in questo caso è duplice perché, oltre a consentire la riqualificazione di un immobile, queste somme consentiranno di ampliare l’offerta legata al welfare cittadino, con un’attenzione particolare verso le nuove generazioni dei cittadini di Cefalù”.

Una volta assegnate le somme, l’iter proseguirà con l’elaborazione del progetto esecutivo e la conseguente pubblicazione della gara d’appalto.