Cefalù, nominato il nuovo componente del cda della Fondazione Giglio

L’amministrazione comunale di Cefalù ha formalizzato la nomina del nuovo componente del CdA della Fondazione Giglio, in rappresentanza del Comune, a seguito delle dimissioni del dottor Salvatore Curcio. Il sindaco, Daniele Tumminello, con apposita determina, ha provveduto alla nomina del dottor Giuseppe Guercio.

"Il sindaco - si legge in una nota del Comune - ringrazia il dottore Curcio per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto durante i precedenti mandati e augura al dottor Giuseppe Guercio un buono e proficuo lavoro nella certezza che egli saprà mettere a disposizione della Fondazione Giglio tutta la sua esperienza professionale, maturata in tanti anni di diretto contatto con le problematiche sanitarie del territorio".