Tragedia sfiorata a Cefalù: masso si stacca dalla Rocca e piomba su una casa

E' successo ieri notte in via Pitrè. E' stato il sindaco, Rosario Lapunzina, a rendere noto l'episodio: "Quattro famiglie sono state invitate a lasciare le abitazioni e sono state ospitate da parenti e dal Comune in appartamenti stagionali"