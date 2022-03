Cefalù pronta a rifarsi il look, affidati i lavori per il rifacimento di piazza Duomo e lungomare

Due dei luoghi maggiormente frequentati e amati di Cefalù sono pronti a rifarsi il look. L’amministrazione comunale ha infatti affidato due importanti appalti che riguardano il lungomare e piazza Duomo. Nel primo caso si tratta di lavori di manutenzione straordinaria e abbellimento che partiranno a breve, in modo da essere ultimati prima dell’avvio della stagione estiva. I secondi invece riguardano l’abbellimento e la nuova pavimentazione di piazza Duomo. Per questi ultimi, per evitare di penalizzare gli spazi esterni delle attività commerciali che hanno già iniziato a lavorare all’esterno, si è deciso - di concerto con la ditta che ha già firmato il contratto di aggiudicazione - di far partire i lavori in autunno per ridurre i disagi.

Gli appalti nel dettaglio

I lavori che riguardano il lungomare saranno effettuati nel tratto che va da piazza Cristoforo Colombo verso l’area esterna del centro abitato. Gli interventi serviranno a ripavimentare i marciapiedi e a ripristinare le balaustre che si affacciano sul mare. L’appalto, aggiudicato alla ditta Criscenzo costruzioni srl di Favara, ammonta a 600 mila euro.

I lavori in piazza Duomo riguardano invece la pavimentazione dell’intera area pedonale. La pavimentazione sarà realizzata con eleganti basole in pietra grigia bocciardata. Le opere, per complessivi 350 mila euro, sono stati aggiudicati alla ditta Tecno Team costruzioni srl di Paternò. In questo caso gli interventi partiranno al termine della stagione estiva.

“La cura dei nostri luoghi - ha affermato il sindaco Rosario Lapunzina - è sempre stato uno dei cardini dell’attività amministrativa. Oggi, grazie a questi appalti e grazie ai fondi comunali, riusciamo a dare vita a interventi che servono a rendere sempre più belli ed eleganti i centri nevralgici della città”.