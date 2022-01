Cefalù sorride col suo nuovo istituto a indirizzo elettronico ed elettrotecnico: "Importante conquista"

Un nuovo tassello si aggiunge alla possibilità di istruirsi e formarsi, nel territorio di Cefalù, anche in ambito tecnico ed in particolare nelle specializzazioni elettronica ed elettrotecnica. L’istituto Jacopo Del Duca, già punto di riferimento per la città normanna e i comuni limitrofi per l’istruzione secondaria di secondo grado, ha appena ottenuto dall’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione la qualifica per il nuovo indirizzo tecnico.

Ciò significa che, oltre alle classi di liceo scientifico, linguistico, liceo artistico, tecnico per il turismo e amministrazione finanza e marketing, si aggiungerà anche questo indirizzo tecnico professionalizzante.

Un’importante conquista perché, sino ad oggi, i ragazzi che volevano scegliere questo indirizzo di scuola superiore dovevano necessariamente spostarsi a San’Agata di Militello o a Cerda.

“La società - afferma il dirigente dell’istituto Del Duca, Antonella Cancila - ci impone di offrire ai giovani una formazione quanto più ampia possibile. Ciò consente non solo di innalzare il livello socio culturale dei futuri cittadini ma anche di offrire loro possibilità che guardino sia alle professioni intellettuali che a indirizzi di studio che al termine del ciclo possano aprire le porte direttamente al modo del lavoro, come avviene con l’indirizzo tecnico”.

“Siamo felici - ha aggiunto l’assessore comunale all’Istruzione, Vincenzo Garbo - che sia stata accolta la richiesta che consente di avere a Cefalù un polo di istruzione e formazione sempre più completo per i giovani della nostra città e del territorio, che possono quindi trovare nel raggio di pochi chilometri il proseguitò naturale dei propri studi senza essere costretti a viaggiare da pendolari”.