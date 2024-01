San Valentino

San Valentino, Cefalù borgo più romantico d'Italia: ecco l'iniziativa per gli innamorati

Da sabato 10 a mercoledì 14 febbraio luminarie tematiche coloreranno via Matteotti e il corso Ruggero e gli oggetti 3d installati in 7 punti panoramici del centro storico e di Sant'Ambrogio, faranno da cornice per foto da condividere sui social