Cefalù, al Giglio avviata selezione per il nuovo responsabile della pediatria

La Fondazione Istituto Giglio di Cefalù ha avviato una selezione per individuare il nuovo responsabile della pediatria con contratto a tempo indeterminato. La selezione è riservata a pediatri con almeno tre anni di servizio. "Le domande di partecipazione - si legge in una nota - dovranno essere inviate per via telematica tramite il portale della Fondazione Giglio www.ospedalegiglio.it. Per la formazione della graduatoria di merito, che resterà valida per tre anni, è previsto un colloquio con i candidati ammessi".