"Cefalù capitale del turismo per famiglie e bambini": pubblicato il calendario per le festività natalizie

Cefalù si prepara a diventare capitale del turismo per famiglie con bambini anche durante il periodo invernale. Dopo il varo di un imponente cartellone di spettacoli e concerti gratuiti per tutte le festività natalizie 2022/2023, l’amministrazione comunale ha messo in piedi anche un intero programma di iniziative e attività dedicate ai bambini.

Attività gratuite che vanno dalla proiezione di film animati ai racconti di fiabe, da spettacoli con artisti di strada a laboratori ludici e parate con elfi e altri personaggi in maschera. La Corte delle Stelle, in particolare, si trasformerà tutti i giorni nella “Casa di Babbo Natale” con iniziative all’insegna dell’allegria.

Un particolare occhio è stato riservato anche all’inclusività. Le proiezioni cinematografiche, in particolare, osserveranno alcune piccole regole utili a rendere fruibile la visione anche ad un pubblico con disabilità.

“Natale significa affetto e valori familiari che il nostro Comune vuole trasmettere all’insegna della gioia e con un occhio particolare ai bambini – ha affermato il sindaco Daniele Tumminello -. Questo cartellone rappresenta un ulteriore incentivo, per le famiglie con bambini, a venire a Cefalù anche in inverno: troveranno un ricco programma di eventi per tutti”.

"Magico Natale a Cefalù", il programma

9 Dicembre

Inaugurazione "La Casa di Babbo Natale", Corte delle Stelle, ore 18.00 (orari apertura tutti i giorni 16.30-20)

10 Dicembre

"Parata Natalizia di mascotte ed elfi"- Partenza Artigianelli ore 16.30, Via Roma- Villa Comunale-C.so Ruggero-P.zza Duomo

11 Dicembre

"Villaggio di Babbo Natale", gonfiabili, artisti di strada, zucchero filato e pop corn, Palestra

" Lorenzo De Lise" Scuola media, Ore 16.30 /19.30

12 Dicembre

"Fiabe e racconti sotto l'albero", la scrittrice Santa Franco racconta ai bambini... "Santa Lucia, Storia, racconti e tradizioni ".

Corte delle Stelle - "Casa di Babbo Natale", ore 17.30

13 Dicembre

"Mago Nelson artista di strada e i suoi amici pappagalli", Corte delle Stelle (Casa di Babbo Natale), ore 17.30

14 Dicembre

"Jonathan Marquis artista di strada a casa di Babbo Natale", piazza Sant'Ambrogio ore 17

15 Dicembre

Natale al Cinema

"Polar express", Cinema Astro,

ore 16.00

16 Dicembre

"TruccaBimbi a casa di Babbo Natale", Corte delle stelle, dalle ore 17.00

17 Dicembre

"Parata Natalizia di mascotte ed elfi", Partenza ore 16.30 Artigianelli, Via Roma- Villa Comunale-C.so Ruggero-P.zza Duomo

"Consegna della lettera a casa di Babbo Natale insieme ai suoi aiutanti"...Caramelle e gadget per tutti i bimbi, Corte delle stelle, ore 17.00/19.30

18 Dicembre

"Villaggio di Babbo Natale", gonfiabili, artisti di strada, zucchero filato e pop corn, Palestra

" Lorenzo De Lise" - Scuola media, ore 16.30 /19.30

"Consegna della lettera a casa di Babbo Natale insieme ai suoi aiutanti", Pop Corn, caramelle e gadget per tutti i bimbi, Corte delle Stelle, ore 17.00/19.30

19 Dicembre

"Fiabe e racconti sotto l'albero", la scrittrice Santa Franco racconta ai bambini..." Storie, fiabe e personaggi del magico Natale", Corte delle Stelle - Casa di Babbo Natale, ore 17.30

20 Dicembre

"La Magica Parata di Natale" con la Christmas Dixie Street Band, elfi, artisti di strada, Marvel Mascotte a cura della Quintosol Production e Giro di Babbo Natale a cura di Claudio Dongarra', centro storico, Villa Comunale, ore 17.30

21 Dicembre

"Laboratorio creativo degli Elfi " a Casa di Babbo Natale, Corte delle Stelle, ore 16.30/ 19.30.

(4 turni, ognuno di 45', per 16 bambini a partire da 4 anni)

22 Dicembre

Natale al Cinema

"Il figlio di Babbo Natale", Cinema Astro,

ore 16.00

Presentazione “Il popolo di Guarneri – I custodi del bosco nascosto” (Edizioni Arianna) e laboratorio bimbi con G. Burgio e A. Culotta, Corte delle Stelle, ore 17.30

23 Dicembre

"Jonathan Marquis Artista di strada a casa di Babbo Natale", Corte delle Stelle,

ore 17

26 Dicembre

"Villaggio di Babbo Natale", gonfiabili, artisti di strada, zucchero filato e pop corn, Palestra

" Lorenzo De Lise" - Scuola media, Ore 16.30 /19.30

27 Dicembre

"Mago Nelson artista di strada e i suoi amici pappagalli", Corte delle Stelle (Casa di Babbo Natale), ore 17.30

28 Dicembre

"Laboratorio creativo degli Elfi " a casa di Babbo Natale, Corte delle stelle, ore 16.30 / 19.30

(4 turni, ognuno di 45', per 16 bambini a partire da 4 anni)

29 Dicembre

Natale al Cinema

"Encanto", Cinema Astro, Ore 16.00

Dal 29 al 31 dicembre, "Aspettando la Vecchia Strina", a cura dell'Ass. S. Cecilia, Villa Comunale, ore 16.30 - 19.30

"Fiabe e racconti sotto l'albero", la scrittrice Santa Franco racconta ai bambini..." Storie, fiabe e tradizioni del Capodanno", Corte delle Stelle - Casa di Babbo Natale, ore 17.30

31 Dicembre

"Corteo della Vecchia Strina", a cura dell'Ass. S. Cecilia, Villa Comunale, ore 17.30

2 Gennaio

"TruccaBimbi" a casa di Babbo Natale, Corte delle Stelle, dalle ore 17.00

3 Gennaio

"Jonathan Marquis artista di strada a casa di Babbo Natale", Corte delle Stelle, ore 17.30

4 Gennaio

"Fiabe e racconti sotto l'albero", la scrittrice Santa Franco racconta ai bambini..."La storia della Befana e le sue fantastiche leggende",

Corte delle stelle - Casa di Babbo Natale, ore 17.30

5 Gennaio

Natale al Cinema

"Sing 2", Cinema Astro,

Ore 16.00

6 Gennaio

"Aspettando i Re Magi"

Sfilata a cavallo a cura dell'Ass.Cavalieri della Valdemone, partenza Villa Comunale, ore 17