Cefalù, aperta un'area fitness gratuita per gli amanti dello sport

Cefalù ha una nuova area fitness gratuita e a cielo aperta per gli amanti dello sport. L’apertura dell’impianto è stata programmata dall’amministrazione comunale, nell’ottica di una politica di promozione dello sport e delle attività all’aria aperta sempre più consapevole dell’importanza di fornire alla collettività, ma anche agli ospiti della città, strutture adeguate e rispondenti alle esigenze multidisciplinari per abbracciare diverse fasce di età.

Dopo la struttura per lo street workout allestita in via B6 assieme allo Skate park per i più giovani, è stata attrezzata l'area nella fascia longitudinale accanto alla spiaggia all’angolo con via Vazzana. Al suo interno ci sono strutture fitness outdoor che consentono di praticare diverse attività come calisthenics, cross fit, cardio e ginnastica.

Nello specifico sono state collocate panche, cyclette, jumper, kettlebelle steps appositamente realizzati per essere esposti all'aperto. Scannerizzando il codice QR accanto all'attrezzatura si accede anche a piani di allenamento e tutorial fitness. Una volta scansionato il codice QR ci si collegherà a un'illustrazione animata dell'esercizio. Fra le possibilità, anche quella di scaricare l'app Kompman Sport & Fitness, che fornirà una grande quantità di esercizi e allenamenti.