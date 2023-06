Cefalù, approvato in Giunta l'ampliamento del cimitero

Nuovi loculi per far fronte alle carenze e creare posti disponibili per la cittadinanza. Con queste premesse la giunta comunale di Cefalù ha approvato l’ampliamento cimiteriale. Il piano prevede la realizzazione di ulteriori blocchi di loculi all’interno dell’area di nuova espansione del cimitero. L'ampliamento ha avuto il parere favorevole della Soprintendenza e dell’Asp ed è stato approvato il progetto esecutivo. Adesso potrà essere bandita la gara d’appalto per l’esecuzione delle opere, il cui importo complessivo ammonta a poco meno di 188 mila euro.

“L’ampliamento del cimitero – spiega il sindaco Daniele Tumminello – è un tema caro all’amministrazione comunale che, con queste opere per l’aumento dei loculi e insieme al programma di estumulazioni in corso, sta facendo fronte ai problemi connessi alle sepolture”.