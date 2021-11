Cefalù, Albano confermato alla guida della fondazione Giglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I complimenti per la riconferma dell’incarico e gli auguri di buon lavoro arrivano da parte del Direttore generale dell’Oasi, Claudio Volante. “La conferma del Dott. Giovanni Albano come presidente della Fondazione Giglio per il prossimo triennio testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto e i risultati raggiunti nel corso del suo primo mandato, condivisi pienamente con l’assessore alla Salute Razza e con il governo guidato dal presidente Musumeci. A nome mio e della Direzione aziendale, i migliori auguri di buon lavoro”.