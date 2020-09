Cefalà Diana, la Regione stanza 30 mila euro per le terme

La Regione Siciliana ha stanziato quasi 30 mila euro per far fronte agli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla completa riapertura delle Terme di Cefalà Diana. Gli storici bagni termali, al momento, sono visitabili solo previa prenotazione e appuntamento ma adesso la Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo potrà avviare la fase operativa contattando le ditte che, nel giro di poche settimane, dovranno effettuare i lavori. Lo ha reso noto l'assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, per il quale "Il complesso Termale di Cefalà Diana, con la sua unicità a livello internazionale e l'alto valore architettonico-monumentale che lo connota - ha sottolineato l'assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà - rappresenta un unicum dalla forte attrattiva culturale per la comunità di Cefalà Diana e per l'intero comprensorio che va restituito alla definitiva fruizione pubblica nel tempo più breve".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.