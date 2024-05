"Il solaio sta cedendo", ordinato lo sgombero di un edificio dell'Ottocento in centro storico

Il cedimento del solaio, il sopralluogo dei vigili del fuoco e, infine, l'ordinanza del sindaco: Palazzo Lucchesi Palli di Campofranco va sgomberato perché la sicurezza di chi vi abita è a rischio. L'edificio si trova in piazza Croce dei Vespri, in centro storico, ed è un esempio di architettura neogotica. Il nome si deve al principe Antonio Lucchesi Palli di Campofranco che nel 1835, a quei tempi luogotenente del Regno in Sicilia, che ne commissionò il progetto all'architetto Emmanuele Palazzotto.

Il palazzo è attualmente abitato al secondo piano. Ed è proprio lì che lo scorso 30 aprile sono arrivati un tecnico del Comune e i vigili del fuoco, dopo una segnalazione alla centrale operativa, per dei cedimenti strutturali in un'ala dell'edificio. In seguito ai rilievi sull'immobile, secondo quanto si legge nell'ordinanza sindacale, sono emersi "dissesti nella struttura evidenziati nell’unità abitativa del secondo piano" che vengono ritenuti "tali da costituire un potenziale rischio per l'incolumità delle persone che utilizzano a qualsiasi titolo la stessa abitazione e la corrispondente unità abitativa del primo piano, attualmente disabitata". Dissesti che sono "connessi con problemi di distacco/cedimento di ulteriori componenti dei solai".

Così il tecnico comunale ha chiesto al sindaco Roberto Lagalla di emettere un'ordinanza di sgombero del secondo piano. Gli abitanti, secondo quanto si legge nel provvedimento del sindaco, dovranno lasciare l'edificio "fino a che non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza ed eseguite tutte le verifiche da parte di tecnici qualificati, ed effettuati gli interventi di messa in sicurezza delle strutture e dei solai".