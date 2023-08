Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al via i corsi "Diver medic primo soccorso" di Cedifop

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgeranno nei prossimi mesi di settembre e ottobre due corsi Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) per "Diver medic primo soccorso" che il Centro studi Cedifop realizzerà al porto di Palermo (Molo Sammuzzo). I due corsi, oltre alla certificazione da parte dell’istituto Cepas Bureau Veritas, prevedono anche l’attestato di partecipazione a "Sicurezza in ambito marittimo" e "Somministrazione di ossigeno medicale in situazioni di emergenza" rilasciato dal Cedifop.

Possono richiedere la certificazione come "Diver medic primo soccorso" gli operatori della subacquea industriale (o commercial diver); i palombari, gli Ots, gli inshore diver, gli offshore air diver/top up, sat diver/saturazione; gli addetti alla gestione delle emergenze; i marinai, i marittimi inclusi i pescatori professionisti e operatori diving; gli operatori non subacquei; gli aerosoccorritori e gli operatori del 118.

Per accedere gratuitamente bisogna inoltre rientrare in una delle seguenti categorie: non essere occupati ma residenti in Sicilia; essere collegati al settore pesca o acquacoltura anche se occupati (in questo caso anche se non residenti in Sicilia). I due corsi, che si svolgeranno entro due settimane nei mesi di settembre e ottobre, avranno una durata di 100 ore ciascuno (compreso gli esami finali). Ogni corso prevede un massimo di 17 allievi i quali non potranno superare il 20% di ore di assenza.