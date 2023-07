"Nessun compenso illegittimo al Cda del Giglio di Cefalù": assolti gli ex assessori Borsellino, Razza e Gucciardi

Dopo la condanna della Corte dei Conti a versare alla Regione circa 381 mila euro per un presunto danno erariale provocato dai compensi dei componenti del Cda della Fondazione Giglio di Cefalù dal 2015 al 2020, i giudici contabili in appello hanno deciso di ribaltare totalmente il verdetto e di assolvere gli ex assessori regionali Lucia Borsellino, Baldassare Gucciardi e Ruggero Razza, nonché i dirigenti generali Salvatore Sammartano e Mario La Rocca.

La citazione in giudizio risale a novembre del 2021, in seguito agli accertamenti compiuti dalla guardia di finanza. Secondo la ricostruzione della Procura "dal 2013 la Fondazione non svolge più alcuna forma di sperimentazione pubblico-privato, è totalmente partecipata da soggetti pubblici, in larga parte operanti direttamente nella sanità pubblica, ed i cui dipendenti sono pure ivi utilizzati. Utilizza gli immobili di proprietà dell'Asp di Palermo e ha una struttura amministrativa che genera, però, costi aggiuntivi in funzione del previsto Cda e del collegio dei revisori".

Per l'accusa, in altri termini, dal 2013 in poi la Regione avrebbe dovuto "riqualificare" la Fondazione trasformandola in azienda sanitaria, rendendo vana l'esistenza di un Cda, organo tipico delle società private, e anche di conseguenza eliminare i compensi ai suoi componenti. Tesi che in primo grado, a marzo dell'anno scorso, aveva convinto la Corte dei Conti, che aveva condannato i cinque a versare complessivamente 381.602 euro.

In appello, invece, i giudici hanno ritenuto corretto mantenere il Cda e, accogliendo le tesi degli avvocati Domenico Pitruzzella, Girolamo Rubino, Massimiliano Mangano, Francesco Stallone e Giacomo Rubino, hanno deciso di assolvere tutti.