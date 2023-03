Magliette di squadre di calcio, cd e dvd contraffatti in vendita a Ballarò: due condanne

Quasi 4 mila dvd contraffatti, nonché oltre 200 magliette altrettanto farlocche di diverse squadre di calcio da vendere al mercato di Ballarò. E' questo che era stato trovato durante alcuni controlli avvenuti ormai 9 anni fa, a due imputati che ora sono stati condannati definitivamente, visto che la terza sezione della Cassazione, presieduta da Elisabetta Rosi, ha giudicato inammissibili i loro ricorsi.

Salvatore Mazzanares, 51 anni, dovrà scontare 6 mesi, mentre Giovanni Giordano, di 45, 6 mesi e 10 giorni: la pena è un po' più alta per quest'ultimo perché l'uomo era stato anche trovato in possesso di 563 cd fasulli. I due avevano fatto ricorso contro la sentenza d'appello, emessa a marzo dell'anno scorso, che aveva confermato quella del tribunale che risale al 27 novembre del 2019.

I controlli a carico degli imputati erano avvenuto il 19 agosto del 2014 e in quella circostanza furono trovati 3.859 dvd contraffatti, ma pure numerosi capi d'abbigliamento con i marchi taroccati: Nike (64 capi), Adidas (71), Puma (17), Macron (25) e magliette della Juventus (25), del Barcellona (7), della Roma (4), del Real Madrid (3) e dell'Inter (1). In precedenza, il 2 febbraio del 2014, Giordano era stato beccato con 563 cd fasulli.

I prodotti, come dichiarato dagli stessi imputati, erano destinati alla vendita al mercato di Ballarò e, tra le altre cose, la loro difesa ha anche rimarcato che la contraffazione dei capi d'abbigliamento sarebbe stata evidente, anche per il prezzo bassissimo al quale sarebbero stati venduti: una cosa così grossolana, insomma, da non poter ingannare l'acquirente. Un argomento che, come gli altri, la Suprema Corte ha ritenuto infondato, confermando quindi le condanne.