Installano cavo telefonico sopra la sua villa a Mondello senza preavviso, Tim condannata a rimuoverlo

Era tornata nella sua villa al mare, a Mondello, e si era ritrovata sulla testa - comparso da un giorno all'altro - un cavo telefonico che attraversava la sua abitazione senza aver mai ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione. Il giudice del tribunale di Palermo ha imposto alla Tim di rimuovere un cavo che gli operai, incaricati dall'azienda, avevano passato allacciandolo a un palo esterno all’immobile che serviva un'abitazione adiacente. La proprietaria, che aveva chiesto senza successo alla compagnia di rimuoverlo, è stata assistita dall'avvocato Pier Luigi Licari che ha ottenuto il risultato. Il giudice Santo Sutera ha infatti accolto la sua tesi affermando che il cavo "limita il godimento dell'ambiente circostante".

"Se è vero che la legislazione in materia ammette delle limitazioni alla proprietà privata consentendo il passaggio di cavi telefonici al di sopra delle abitazioni, è pur vero - spiega l’avvocato - che tali attraversamenti debbano avvenire a certe condizioni, non rispettate nel caso di specie". Il cavo attraversava obliquamente la villetta ed era poggiato sul tetto dell'abitazione, dunque ad altezza di struttura e in condizioni di assoluta insicurezza, e oltretutto passava dinanzi al prospetto principale della villetta, all'altezza dell'ingresso e di una terrazza. "Ulteriore motivo per il quale il cavo non poteva mantenere l'illegittima collocazione", aggiunge l’avvocato Licari.

"Siamo molto contenti - chiosa l'avvocato - che i nostri motivi di ricorso abbiano avuto pieno accoglimento da parte del Tribunale di Palermo, anche perché questa decisione concede giustizia a una cittadina che ha subito l'azione di Tim come un vero e proprio abuso, anche per l'indifferenza mostrata rispetto alle richieste mosse dalla mia assistita, in fase pre-processuale, di rimuovere il cavo. Una convinzione ostinata, quella della società telefonica, di poter fare ‘a modo proprio’ che però si è infranta dinanzi alla legge e al diritto". In esecuzione della sentenza la Tim, condannata a pagare le spese del giudizio, ha già dato inizio alla procedura di rimozione del cavo abusivo.