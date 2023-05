Paura in via Roma per un cavallo imbizzarrito, colpite e danneggiate due auto

Paura questo pomeriggio in via Roma. Un cavallo che trainava una carrozza si è imbizzarrito e ha iniziato a correre per la strada colpendo due auto, danneggiandole. Dalle prime informazioni pare che alcuni dei passeggeri delle vetture siano rimasti feriti lievemente. Sul posto vigili del fuoco, le ambulanze del 118, due volanti della polizia e la sezione Infortunistica dei vigili urbani. Il traffico è stato bloccato per permettere il recupero dell'animale, soccorrere i feriti e rimuovere le auto.