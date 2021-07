Cavallo stremato si accascia in via Roma, l'animalista: "Costretto a trainare il calesse con 40 gradi"

L'attivista Enrico Rizzi ha pubblicato il video ripreso da un ragazzo in cui si vedono l'animale, esausto e disteso per terra, e alcuni uomini che cercano di farlo riprendere con delle secchiate di acqua fredda. "Ci sono le apecar, lasciamo stare i cavalli. Dove sono le forze dell'ordine, il sindaco e i veterinari dell'Asp?"

/ Via Roma

"L’ennesimo cavallo esausto che crolla perché costretto a girare dalla mattina alla sera, senza alcuna sosta, sotto il sole cocente, con 40 gradi, in piena violazione del codice penale". A denunciarlo è l'attivista animalista Enrico Rizzi che ieri ha pubblicato un video, realizzato da un passante, in cui si vedono l'animale disteso sull'asfalto di via Roma e alcuni uomini che cercano di rianimarlo lanciandogli addosso delle secchiate di acqua.

"Accade purtroppo ancora in molte città di Italia - continua Rizzi - nonostante le ordinanze del caso e le proteste degli animalisti che da anni denunciano questa situazione. Mi chiedo se a Palermo esistono un questore, un comandante dei carabinieri, un prefetto, un sindaco, un comandante della polizia Locale, un servizio veterinario pubblico dell’Asp. Qualcuno si degna di far rispettare le leggi a tutela degli animali?".

L'attivista originario del Trapanese ha poi invitato tutti i suoi "seguaci", attraverso i social, a scrivere alle autorità competenti per chiedere l'applicazione della legge 189/2004 e il sequestro dell'animale a tutela della sua salute. "E pensare che a Palermo esistono delle fantastiche e piccole Apecar - conclude Rizzi - che ti portano in giro a visitare la città. Lasciamo in pace i cavalli".