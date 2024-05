Corso Vittorio Emanuele, cavallo imbizzarrito si lancia al galoppo: panico tra i passanti

Mattinata tutt'altro che tranquilla quella di oggi lungo corso Vittorio Emanuele. Erano circa le 8.30, quando un cavallo, all'improvviso e per cause ancora da accertare, è partito dai Quattro Canti e si è lanciato al galoppo lungo il Cassaro, salendo in direzione della Cattedrale.

A ricostruire l'accaduto un testimone che ha assistito alla scena: "E' stato impressionante, il cavallo ha sciolto le briglie della carrozza alla quale era attaccato e ha iniziato la sua corsa. Andava a tutta velocità e la gente che era in strada ha dovuto improvvisamente spostarsi per non farsi travolgere. Si è poi fermato all'altezza di Porta Nuova dopo che ha impattato contro una colonna. Sono intervenute volanti della polizia che hanno condotto accertamenti su quanto successo".

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Esattamente un anno fa, un altro cavallo si mise a correre in mezzo al traffico di via Roma, seminando il caos, colpendo due auto e danneggiandole. A febbraio scorso un caso simile è invece stato registrato a Ficarazzi.