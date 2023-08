La denuncia di 15 associazioni: "Cavallo scivola e stramazza al suolo in corso Vittorio Emanuele"

Quindici associazione animaliste denunciano "l'ennesimo episodio di incidente con carrozze trainate dai cavalli". Secondo quanto si legge in una nota, ieri mattina, un cavallo che trainava una carrozza, con a bordo dei turisti, è scivolato sull'asfalto di corso Vittorio Emanuele quasi all'angolo di via Roma, ed è stramazzato al suolo. Le associazioni inviano una foto che mostrano quanto accaduto. Non è chiaro per quali motivi l'equino sia scivolato sull'asfalto.

A firmare la nota sono Ada, Lida, Oipa, Lega del cane, Enpa, Enpa Carini, Ugda, Alfa, Felici nella coda Onlus, Sos primo soccorso Onlus, Leal, Rifugio lo Scodinzolo, Ridai la vita ad un Rott odv, Gattile Ediga, I canuzzi di Marzia e Maria Onlus.

"La vettura, presumibilmente abusiva - continua la nota - non ci risulta sia stata poi controllata dalle forze dell'ordine preposte. In questi giorni, noi associazioni animaliste abbiamo segnalato costantemente alla polizia municipale la presenza di carrozze abusive in tutto il centro storico. Tali segnalazioni sono state effettuate sia telefonicamente, alla centrale operativa dei vigili urbani, che in forma scritta allo stesso comando. Pretendiamo che venga rispettato il concetto di legalità e soprattutto che vengano puniti gli abusivi con relativo sequestro delle carrozze ed eventualmente dei cavalli qualora fossero sprovvisti di codice stalla".

Secondo le associazioni "capita infatti che le carrozze abusive ed i loro cocchieri inciampino talvolta nel mondo delle corse clandestine. Se la polizia municipale di Palermo non è in grado di svolgere un servizio massivo per ripristinare la legalità, allora che intervenga il questore o il prefetto".

E infine si chiede "di mettere mano a livello regionale ai bandi per la conversione delle licenze da trazione animale ad ape car. Sono fra l'altro gli stessi vetturini, per la maggior parte a volerlo e per una volta siamo d'accordo su una cosa".