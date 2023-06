Via Cavour, cavallo stramazza a terra coi turisti in carrozza: esposto in Procura

Un cavallo è stramazzato al suolo mentre trainava una carrozza con a bordo dei turisti. E' accaduto nei giorni scorsi in via Cavour. Un malore causato dal caldo? Le cause sono ancora da accertare e un esposto in Procura affinché apra un fascicolo per maltrattamento di animali è stato inviato questa mattina dall'Aidaa, Associazione italiana difesa animali ed ambiente.

"Serve chiarezza e una reale ricostruzione della dinamica dei fatti - scrivono gli animalisti - e per questo chiediamo un intervento alla Procura sul fatto specifico. Mentre al Comune - conclude l'Aidaa - chiediamo di vietare l'uso delle carrozze trainate dai cavalli per scopi turistici specialmente in periodi caldi come quello che stiamo attraversando".

L'anno scorso Lagalla firmò un'ordinanza che tuttora prevede lo stop alle carrozze trainate dai cavalli in caso di allerta meteo rossa e il divieto di circolazione dalle 12,30 alle 16 e dalle 13 alle 15,30 nei giorni in cui sarà rilevata una temperatura superiore ai 37 gradi.