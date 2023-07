Cavalli e carrozze, anche la maggioranza contro il sindaco: "Troppi 37 gradi per lo stop"

L'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla sulle carrozze trainate dai cavalli non convince nemmeno parti della maggioranza in Consiglio comunale. Viviana Raja, della Dc, e il gruppo di Fratelli d'Italia chiedono al primo cittadino di rivedere il provvedimento, pensando maggiormente alla salute degli animali.

Cavalli e carrozze, cosa prevede l'ordinanza Lagalla

Nei giorni scorsi, il primo cittadino ha disposto lo stop "nelle giornate con temperatura pari o superiore ai 37 gradi nella fascia oraria dalle 13 alle 15,30" E "in caso di allerta meteo rischio 3 diramato con bollettino della Protezione civile - si legge infine nel provvedimento - il divieto di circolazione è esteso nella fascia oraria che va dalle 12,30 alle 16".

Raja (Dc): "Fortemente preoccupati per gli animali"

Misure non ritenute idonee anche da chi a Sala delle Lapidi sostiene Lagalla. "L’attività delle carrozze in città, seppur caratteristica e fonte di lavoro, non può in alcun modo prescindere dal benessere degli animali. Per questo motivo chiederò al sindaco di sospenderla la prossima settimana, durante la quale sono previste temperature che supereranno anche i 40 gradi", ha dichiarato Viviana Raja, della Dc. La stessa Raja vorrebbe "una congrua e ragionevole riduzione della temperatura massima oltre la quale sospendere il servizio".

Fdi: "Stop sopra i 30 gradi"

All'appello lanciato a più riprese dall'esponente della Dc si è unito il gruppo Fratelli d'Italia che propone i seguenti ritocchi all'ordinanza: "Divieto assoluto alle carrozze trainate da cavalli di esercitare a Palermo nelle giornate con temperature che vanno al di sopra dei 30 gradi e dall’1 luglio fino al 31 agosto divieto assoluto di traino dalle 12 alle 16".

I consiglieri di Fdi aggiungono: "Chiederemo alle Commissioni competenti per materia di avviare delle interlocuzioni con i proprietari delle licenze per trovare soluzioni adeguate che possano andare incontro alle loro esigenze, mettendo al primo posto la salute degli animali".

Amella (M5s): "Il sindaco non ascolta"

Passando alle opposizioni, c'è la consigliera Concetta Amella del M5S che annota: "Nei giorni scorsi avevamo chiesto al sindaco Lagalla di rivedere i limiti di temperatura fissati con l’ordinanza. Non siamo stati ascoltati e adesso che il termometro sta salendo verso i massimi limiti storici in città, riteniamo che l'attività del trasporto ad uso lucrativo dei cavalli, per fini turistici e ludici, vada immediatamente sospesa. E accompagnata da un provvedimento dell' assessore competente volto a favorire la conversione delle licenze ai cosiddetti ‘gnuri’ in quella per la guida delle motocarrozzette. Ad oggi, le licenze per il trasporto dei turisti a bordo di moto Ape con calesse sono in tutto 24, tredici delle quali assegnate con un bando comunale di ormai 10 anni fa. Non c’è altro tempo da perdere".

Di Gangi: "Lagalla prenda atto del disappunto"

Mariangela Di Gangi, consigliera di Progetto Palermo fa notare "che al nostro disappunto rispetto all’ultima ordinanza del sindaco Lagalla sul 'benessere animale' si unisce anche larga parte della maggioranza. Credo che a questo punto il sindaco non possa che prenderne atto e intanto sospendere immediatamente la circolazione di carrozze trainate da cavalli, fintanto che non si saranno trovate soluzioni seriamente orientate alla tutela della salute degli animali".