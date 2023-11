Villafrati, i cavalieri dell'Ancri donano al Comune il Tricolore e la bandiera della Regione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel quadro delle manifestazioni che ricordano i Caduti dei Comuni italiani, si è svolta questa mattina, presso il comune di Villafrati in provincia di Palermo, una cerimonia patriottica e repubblicana con il dono del Tricolore e della bandiera della Regione Siciliana da parte dell'Ancri, l'Associazione nazionale degli insigniti dell'Ordine al Mmrito della Repubblica Italiana, sezione di Palermo, al sindaco Francesco Agnello e all'Assessore alla Pubblica Informazione Caterina Mercante, dalle mani del vicepresidente del sodalizio, Stefano Durante, d’intesa col Direttivo e col presidente.

E' la prima volta che un Comune riceve il tricolore da parte dell'Ancri. Il sodalizio che raggruppa tutti coloro che sono stati insigniti del conferimento da parte del poresidente della Repubblica, nasce per diffondere i principi e i valori della Costituzione. "Con questa cerimonia - ha dichiarato il cavalierer Manlio Corselli, presidente della sezione di Palermo - l'associazione rinnova un impegno di diffusione dei valori civici sotto l'insegna del massimo simbolo unitario del nostro amato Paese".

"Per noi - ha dichiarato il primo cittadino - è un atto estremamente simbolico. Lla bandiera è il vessillo della nazione, il valore su cui tutti noi dobbiamo condividere. Un momento importante che arricchisce ulteriormente la celebrazione del 4 novembre, giorno dell'unità nazionale nonché Giornata delle forze armate. Noi la celebriamo oggi per voler coinvolgere i ragazzi delle scuole, i giovani, le Istituzioni ed i cittadini. Con la partecipazione delle scuole - ha concluso il sindaco Agnello - l’evento diventa culturale, sociale e didattico per dare valore a quello che sono stati i sacrifici dei nostri martiri e celebrare ed esaltare quello che è il ruolo delle forze armate e delle forze dell’ordine al servizio della sicurezza del Paese".

L'evento in Comune si è concluso con la consegna da parte del generale Durante del crest e di un gagliardetto al sindaco e all'assessore Mercante. Alla manifestazione hanno partecipato i bambini delle quarte e quinte della scuola primaria ed i ragazzi della scuola secondaria del plesso di Padre Pino Puglisi, l'Associazione nazionale finanzieri d'Italia, sezioni di Bagheria e Palermo e l'Associazione nazionale polizia di Stato, sezione di Palermo.

Dopo la collocazione delle bandiere sul balcone del Municipio, il corteo di ragazzi insieme alle autorità civili, militari e religiose, accompagnati dalla banda di Villafrati, si sono recati presso il monumento dedicato ai caduti per la deposizione di una corona d'alloro con il rito della benedizione officiato da monsignor Ciro Spadaro.