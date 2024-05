Condannati per furto e rapina ma irreperibili da tempo: bloccati dalla polizia e portati in carcere

Se ne andavano in giro come se nulla fosse, come se non avessero una condanna e un ordine di carcerazione sulla testa o come se non si trovassero ai domiciliari. Nei giorni scorsi la polizia ha individuato tre persone, tra Ballarò e il Villaggio Santa Rosalia, nei confronti delle quali erano stati emessi dei provvedimenti a seguito di altrettante condanne per furto e rapina nel frattempo diventate definitive.

Una delle catture è stata fatta in via Albergheria dove i Falchi della squadra mobile hanno riconosciuto e bloccato un 36enne, T. R. le iniziali, che da un anno e mezzo si era reso irreperibile dopo la sentenza dei giudici della Cassazione che lo hanno condannato a 1 anno e 7 mesi al termine di un processo per un furto di gioielli e contanti in un’abitazione, risalente al 2022. E' finito al Pagliarelli.

L’altra cattura è stata eseguita sempre dai Falchi in via Monfenera, al Villaggio Santa Rosalia, dov’è stato rintracciato un 42enne (G. I.) che da tre mesi aveva fatto perdere le proprie tracce. Nei suoi confronti la Corte d’Appello aveva emesso un ordine di carcerazione sulla scorta di una condanna definitiva a 3 anni e 4 mesi per due episodi di rapina di due anni fa. Anche lui, al termine degli accertamenti, è stato accompagnato in carcere.

E’ un 38enne condannato per rapina il terzo uomo bloccato la scorsa settimana in vicolo della Pietà a Palazzo Reale. Gli agenti di polizia, durante un servizio di controllo sul territorio, si sono imbattuti in S. R. che era evaso dai domiciliari. L'indagato che era stato sottoposto alla misura cautelare per un furto in un negozio di un mese fa, è stato riportato a casa in attesa che il tribunale disponga eventualmente un aggravamento della misura.