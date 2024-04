Condannato a due anni per rapina e maltrattamenti, scende dalla nave e viene portato in carcere

Si era imbarcato in Tunisia per raggiungere Palermo in nave nonostante sulla sua testa pendesse un ordine di carcerazione. La polizia di frontiera marittima ha rintracciato al porto un 35enne tunisino, Sami Sayari, condannato a 2 anni e 3 mesi per i reati di rapina, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale ma in stato di libertà. Dopo l’identificazione completa e il fotosegnalamento, l’uomo è stato portato in cella al Pagliarelli dove sconterà la sua pena.

Del tunisino, destinatario di un ordine di esecuzione emesso dall’autorità giudiziaria di Padova, si erano perse le tracce da tempo. Durante i controlli sugli sbarchi della motonave Catania della Grimaldi lines i poliziotti si sono resi conto che tra i passeggeri c’era proprio Sayari. Dopo una prima ricerca a bordo che ha dato esito negativo, gli agenti hanno rintracciato il 35enne in fila insieme agli altri viaggiatori. L’uomo è stato quindi accompagnato prima negli uffici di polizia e poi in carcere.

Un episodio simile si era verificato a settembre scorso quando la polizia di frontiera marittima ha rintracciato un 56enne ricercato dal 2018 perché condannato a 18 mesi per spaccio di droga ed evasione. Nonostante i rischi l’uomo, che per cinque anni avrebbe vissuto come un fantasma per fuggire alla giustizia, non avrebbe resistito al richiamo di fare una crociera con la famiglia. Da allora gli investigatori hanno portato avanti le indagini cercandolo o aspettando che commettesse un passo falso.