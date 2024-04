Condannato per spaccio di droga 8 anni fa, arrestato un 58enne a Termini Imerese

Se ne andava in giro per Termini Imerese come se nulla fosse, come se non fosse stato condannato in via definitiva a 4 anni e 6 mesi. Un 58enne di origini africane è stato arrestato nei giorni scorsi in esecuzione di un ordine di carcerazione per sentenza emessa nei suoi confronti nell’ambito di un processo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per un decreto di espulsione dal territorio italiano dello Stato italiano.

Il 58enne era stato scarcerato nel 2012 dopo un periodo di custodia cautelare in carcere. Una volta fuori sarebbe riuscito a fare perdere le proprie tracce per 8 anni, sottraendosi così alla sentenza arrivata nel 2016 e nel frattempo passata in giudicato. Grazie a un controllo di iniziativa da parte degli agenti della sezione di polizia giudiziaria della polizia, l’africano è stato bloccato, identificato e portato in carcere a Termini dove sconterà la pena.