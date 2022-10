De Luca ricoverato al Policlinico di Messina: "Sta bene, non desta preoccupazioni"

Cateno De Luca sta meglio. E' quanto emerge dall'aggiornamento ufficiale sulle condizioni di salute del leader di Sicilia Vera-Sud chiama Nord, che ieri è stato portato d'urgenza al Policlinico di Messina dopo un malore che ha fatto temere conseguenze per la sua salute.

Oggi la situazione sembra essere più serena. L'ex sindaco di Messina si trova ricoverato all'azienda ospedaliera universitaria ed è costantemente monitorato dal personale sanitario che lo avrà in cura almeno per i prossimi giorni. Anche oggi sarà sottoposto ad una serie di accertamenti ma la situazione è sotto controllo, i primi test lasciando ben sperare in una veloce ripresa e anche De Luca ha già ritrovato il buon umore, come fa sapere il deputato regionale Pippo Lombardo.

Tantissimi i messaggi di sostegno che arrivano in queste ore dal mondo politico ma soprattutto da semplici cittadini, sostenitori e non che augurano una pronta guarigione.

"In riferimento alle condizioni cliniche di Cateno De Luca - si legge nella nota del suo ufficio stampa - ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, si precisa che le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il paziente sta bene ed è ancora in osservazione per ulteriori accertamenti. Ringraziando coloro che in queste ore stanno manifestando affetto e vicinanza, invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e questo momento lasciando spazio soprattutto alla famiglia. Invitiamo, dunque, ad aspettare notizie ufficiali che saranno diffuse progressivamente ed evitare di recarsi personalmente in ospedale".

Fonte: MessinaToday