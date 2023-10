Roghi in Sicilia, l'appello: "Scrivete ai sindaci per vedere se sono in regola col catasto incendi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'associazione siciliana Fenice Verde lancia un'iniziativa per prevenire gli incendi. "Quello che può fare ogni cittadino, per cominciare a contrastare in prima persona chi guadagna dagli incendi - si legge sul sito dell'associazione - è mandare una mail al proprio sindaco e chiedergli se il Comune sta rispettando la legge del 2000 sulle aree percorse da incendi".

"La legge - prosegue l'associazione Fenice Verde - prevede che in Italia ciascun Comune debba creare un catasto nel quale, di anno in anno, vengono registrate le particelle attraversate dal fuoco, prescrizione indispensabile per poter applicare i vincoli che disinnescano ogni tentativo speculativo (caccia, pascolo, edificabilità con nuove concessioni, cambio di destinazione d’uso, rimboschimenti, interventi di ingegneria ambientale, ecc.)".

Fenice Verde dunque invita "i nostri soci e chiunque altro, anche non residente in Sicilia, a mandare una email al proprio sindaco, specificando nell’oggetto 'catasto incendi', e inserendo per conoscenza (cc) la nostra associazione info@feniceverde.org. In questo modo, Fenice Verde potrà conteggiare le mancate risposte delle istituzioni, accumulando materiale probatorio per evidenziare ed eventualmente denunciare le carenze delle Amministrazioni". A questo link tutte le informazioni sull'iniziativa e il modello della lettera da inviare ai sindaci.