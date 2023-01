Casting per un film: si cercano ragazzini di Palermo e Trapani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per il nuovo film dei Registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, prodotto da Indigo Film; Stiamo cercando bambini siciliani (M) dai 10 ai 12 anni per due ruoli importanti. Possono candidarsi bambini esclusivamente delle province di Palermo e Trapani Le riprese si svolgeranno in Sicilia fra Aprile E Giugno 2023 Il casting in Sicilia è curato da Marta Mancuso UICD. La prima fase del casting si svolgerà tramite candidatura via mail.

IN QUESTA FASE DEL CASTING STIAMO CERCANDO IL NOSTRO PROTAGONISTA All'età di 11 ANNI 10/12 ANNI, caucasico, capelli castani/rossi occhi marroni, corporatura esile. Esclusivamente Siciliano delle province di Trapani o Palermo.

IL FIGLIO DEL NOSTRO PROTAGONISTA - 11 ANNI 10/12 ANNI, caucasico, capelli castani, occhi marroni, corporatura esile. Esclusivamente Siciliano delle province di Trapani o Palermo. NON accetteremo candidature diverse di ruoli ricercati.

NON SONO NECESSARIE ESPERIENZE PREGRESSE NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE Per chi fosse interessato a partecipare al casting si prega di inviare: - Una foto primo piano del bambino su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare]; - Una foto figura intera del bambino su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare]; - Dati anagrafici completi del candidato (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza), altezza del minore nel corpo della mail; - Due contatti telefonici e indirizzi email dei genitori nel corpo della mail; - liberatoria Indigo compilata e corredata di Documenti d'identità del minore e dei genitori scaricabile qui: https://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/account23396085/34166714_1.pdf?0.08736136820831142 Tutto il materiale deve essere inviato all'indirizzo mail: lacbambini@gmail.com e avere come oggetto il ruolo per cui ci si candida Il Materiale deve essere semplicemente ALLEGATO alla mail in file singoli, non accettiamo file inviati tramite Wetransfer / JumboMail / Google Drive o pdf contenenti foto NON ACCETTIAMO CANDIDATURE DIVERSE DALLA NOSTRA RICERCA