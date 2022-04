Nuova luce per il castello di Geraci, sì al ripristino dell'illuminazione artistica

Nuova luce per il castello di Geraci Siculo, borgo più bello d'Italia e borgo fiorito delle Madonie, in provincia di Palermo. Il comune, infatti, è stato ammesso ad un finanziamento di 85 mila euro per il ripristino dell'illuminazione artistica del castello dei Ventimiglia. Il bando era stato proposto dall'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Il progetto proposto dal borgo madonita, ha come obiettivo quello di dare splendore al sito turistico visitato ogni anno da migliaia di persone. La nuova illuminazione porterà anche ad un risparmio ed efficientamento energetico nonché alla sostenibilità del territorio. Il Castello di Geraci è stato realizzato in epoca bizantina, sulla sommità di un’alta roccia per la difesa e controllo del territorio. Nel corso dei secoli, il castello ha subìto delle modifiche ad opera dei Normanni, fino a diventare una vera e propria fortezza militare con l’arrivo dei Ventimiglia. Il borgo venne cinto da mura e chiuso con delle grandi porte.

Oggi il castello è in gran parte crollato, ma i resti suggeriscono l’immagine di un eccezionale baluardo, frutto di un’originale commistione di opere difensive create dall’uomo e fornite dalla natura, che si staglia su un vasto orizzonte e controlla l’importante collegamento tra costa ed entroterra che lambisce i piedi della rocca. L’unica costruzione che, per via di una manutenzione continua, resta ancora integra è la cappella palatina. Si trova sul limite orientale della fortificazione. La nuova illuminazione permetterà di valorizzare ancora di più il Castello. Ma non solo. Sarà possibile, infatti, organizzare un maggior numero di eventi nel sito, stimolando la comunità a partecipare e permettendo un numero maggiore di arrivi di turisti. Il castello sarà illuminato con proiettori e faretti di ultima generazione. Sarà ripristinato interamente l'impianto elettrico in parte vandalizzato.

"Siamo davvero soddisfatti di essere stati ammessi a questo importante finanziamento - dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa - Finalmente il castello, uno dei simboli del nostro borgo, avrà un'illuminazione degna di questo nome. Sono convinto che sarà un intervento che farà bene anche alle presenze turistiche a Geraci. Adesso ci metteremo immediatamente al lavoro per stilare il bando per poter affidare il progetto e cominciare subito i lavori".