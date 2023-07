Castello Utveggio verso la riapertura, la promessa di Schifani: "Manca poco"

"Sono finalmente in via di ultimazione i lavori al Castello Utveggio. E' tempo, quindi, di cominciare a ragionare sul modo migliore per valorizzarlo e restituirlo alla città". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani che negli scorsi giorni ha effettuato un nuovo sopralluogo su Monte Pellegrino per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico.

"L’ultima volta che sono stato qui, a fine marzo - prosegue il governatore -, avevo preso l’impegno di vigilare personalmente sul rispetto dei tempi per la consegna, avendo riscontrato purtroppo notevoli ritardi. E così ho fatto: manca poco, qualche mese, e la struttura sarà nuovamente disponibile".

Schifani poi promette: "Nei prossimi giorni convocheremo una conferenza di servizi per definire nel dettaglio gli ultimi lavori da effettuare per rendere fruibile un luogo prestigioso che fa parte integrante della storia di Palermo e che deve essere messo al servizio della città e dell’intera Sicilia anche come polo di attrazione internazionale".