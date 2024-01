Il Castello Utveggio "vede" la rinascita: l'obiettivo è creare un centro congressi a livello internazionale

L'obiettivo è di creare un centro congressi di eccellenza, a livello internazionale. Parte la fase due del progetto di rilancio del Castello Utveggio, l'imponente struttura che domina il golfo di Palermo dal monte Pellegrino e che è stata inserita tra i siti presidenziali della Regione. Sono stati completati i lavori di efficientamento energetico dopo una serie di ritardi segnalati dal governatore Renato Schifani che la scorsa primavera aveva bacchettato burocrazia e ditta appaltatrice ("Gravissimi ritardi nei lavori, trasmetterò gli atti alla Procura", aveva detto).

"Adesso - come si legge sul sito dell'Ansa - gli uffici della Presidenza, su input del presidente, stanno lavorando agli adempimenti necessari per la pubblicazione del bando di gara per la ristrutturazione e per gli arredi interni". La giunta ha approvato una delibera, proposta da Schifani, che prevede il finanziamento delle opere per un importo di 5.900.000 euro, di cui quasi 4.700.000 euro a base d'asta.

"Il governo regionale - si legge nella delibera - ha voluto attivare un processo di accelerazione del completamento dei lavori di ristrutturazione, finalizzato a una valorizzazione logistica e funzionale degli spazi presenti nel sito, coerentemente all'attività di programmazione e impulso dello stesso governo. I fondi sono stati recuperati attraverso la razionalizzazione di altre spese: 1.881.548,62 di euro disponibili per effetto del minore utilizzo delle risorse finanziate nel 2019 e assegnate all'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica; 1.900.000 euro mediante la riprogrammazione delle risorse destinate tre anni fa all'intervento "Giardini verticali palazzo adiacente Palazzo d'Orleans", il quale è risultato non realizzabile; 3.300.000 di euro dal recupero dei fondi previsti, nel 2021, per l'acquisizione al patrimonio regionale al fine della tutela e della valorizzazione di Palazzo Branciforte di Scordia.

"E' tempo di cominciare a ragionare sul modo migliore per valorizzare il Castello Utveggio e restituirlo alla città - aveva detto negli scorsi mesi il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - l'obiettivo è rendere fruibile un luogo prestigioso che fa parte integrante della storia di Palermo e che deve essere messo al servizio della città e dell’intera Sicilia anche come polo di attrazione internazionale".