Droga nascosta nella struttura di una finestra, arrestato un quarantaseienne

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Bagheria hanno tratto in arresto un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, per la detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari, nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale a Casteldaccia, hanno fermato l’autovettura a bordo della quale viaggiava l’uomo, trovandolo in possesso di alcuni grammi di hashish.

Nella successiva perquisizione a casa dell’indagato, nascosti all’interno della struttura di una finestra, sono stati rinvenuti oltre mezzo chilo tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione ed anche materiale utile al confezionamento. Durante l'operazione sono stati recuperati e sequestrati quasi 800 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività delittuosa.

La sostanza stupefacente sequestrata sarà analizzata nel laboratorio del comando provinciale di Palermo. L’arresto è stato convalidato dal gip di Termini Imerese, che ha disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere.