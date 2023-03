Ubriaco alla guida, rifiuta l'alcol test e aggredisce i carabinieri: arrestato

Operazione dei carabinieri a Casteldaccia. I militari della stazione locale, in due distinti episodi, hanno arrestato due persone con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nel primo caso, a finire nei guai è stato un 42enne. L'uomo era stato fermato, durante un posto di controllo in orario notturno, a bordo della propria auto. "Il 42enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica - dicono dal comando dell'Arma - dopo aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, avrebbe aggredito i militari, provocando loro delle lievi contusioni e danni all’auto di servizio".

Nel secondo caso, sempre a Casteldaccia, nel corso dei festeggiamenti di Carnevale, un 25enne avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente due vigili che stavano tentando di identificarlo. I carabinieri in servizio di ordine pubblico sono immediatamente intervenuti, arrestando il giovane mentre tentava di darsi alla fuga.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto in entrambi i casi l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e per il 42enne anche l’obbligo di dimora nel comune di residenza.