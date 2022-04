Vicino al Castello spunta una panchina gigante: da Castelbuono parte un messaggio di pace

Inaugurata a Castelbuono la panchina gigante della Pace e per l'inclusione di tutti i popoli. Si trova accanto al viale del Castello, è alta 2 metri e larga 3, ed è dipinta con i colori dell'arcobaleno. A realizzarla sono stati gli artigiani maestri del legno della ditta Vignieri, in collaborazione con il maestro Cordone per la parte strutturale, mentre la piattaforma è stata realizzata dalla ditta edile Battaglia. L'inziativa è stata promossa dall'associazione ristoratori di concerto con l'Amministrazione comunale.

"I simboli della pace - ha ricordato il sindaco Mario Cicero durante il suo discorso - sono presenti nei tre ingressi principali del paese da oltre un ventennio e la panchina continua quel percorso. Abbiamo creato una bella cartolina ricordo, valorizzando un altro angolo del nostro territorio promuovendo il messaggio di 'pace e amore'".